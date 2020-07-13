Британские полицейские арестовали 12-летнего мальчика, который отправлял расистские оскорбления футболисту "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа.

Неизвестный угрожал футболисту в Instagram, назвав его "черным мудаком" и пообещал "прийти в костюме призрака", если футболист забьет "Астон Вилле". Об этом сообщает пресс-служба полиции графства Уэст-Мидлендс.

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Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

Малого нарушителя уже арестовали, о дальнейших действиях правоохранительных органов будет известно позже. Бирмингемский клуб уже назвал действия болельщика недопустимыми и пообещал вынести в отношении задержанного пожизненный запрет на посещение стадиона.

Кристал Пэлас – Астон Вилла

Матч между "Кристал Пэлас" и "Астон Виллой" состоялся в воскресенье, 12 июля. Встреча завершилась победой бирмингемцев со счетом 2:0.

27-летний Заа в нынешнем сезоне провел 35 матчей в АПЛ. Игрок забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.