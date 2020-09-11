Эстонский "Нымме Калью" потерпел разгромное поражение в первом отборочном матче Лиги Европы от словенской "Муры". В составе представителей Эстонии ни один из украинских футболистов не появился на поле.

Нымме Калью – Мура 0:4

Голы: Жижек, 17, 27, Коус, 32, Кожар, 36

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Разгромное поражение

Преимуществом в матче владели гости. На 17-й минуте оно воплотилось в забитый гол, пишет 24 канал. Жижек воспользовался не слишком уверенными действиями защитников в штрафной соперника и нанес удар из пределов штрафной в угол ворот – 0:1.

Через 10 минут гости получили прекрасную возможность увеличить счет – пенальти. Голкипер парировал удар соперника, но самым ловким на добивании был активный Жижек, оформивший дубль еще в первой части первой 45-минутки, – 0:2.

Третий гол стал настоящей изюминкой матча. Отличная комбинация удалась гостям, футболисты "Муры" настолько легко прошивали защиту соперника как на тренировке. Автором гола после феноменальной атаки стал Коус – 0:3.

Еще в первом тайме счет стал еще больше. Кожар нанес удар прямо по центру ворот, голкипер должен был забирать мяч в руки, но не удержал его, и тот прокатился между ног вратаря – 0:4.

Итоговый счет встречи – 0:4. Команда украинцев не смогла одержать победу в первом отборочном раунде Лиги Европы. В следующем матче "Мура" сыграет против "Орхуса" из Дании. Поединок состоится 17 сентября.

В составе "Нымме Калью" играют украинские представители, а это защитники Владислав Веремеев, Андрей Маркович и Иван Лобай, а также 22-летний хавбек Владислав Хомутов. Но ни один из перечисленных на поле не появился.

Видео полного матча "Нымме Калью" – "Мура"