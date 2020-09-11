Естонський "Нимме Калью" зазнав розгромної поразки у першому відбірковому матчі Ліги Європи від словенської "Мури". У складі представників Естонії жоден з українських футболістів не з'явився на полі.

Нимме Калью – Мура 0:4

Голи: Жижек, 17, 27, Коус, 32, Кожар, 36

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Розгромна поразка

Перевагою у матчі володіли гості. На 17-й вона втілилась у забитий гол, пише 24 канал. Жижек скористався не надто впевненими діями захисників у штрафному майданчику суперника та завдав удару з меж штрафного у кут воріт – 0:1.

За 10 хвилин гості отримали чудову нагоду збільшити рахунок – пенальті. Голкіпер парирував удар суперника, але найспритнішим на добиванні був активний Жижек, який оформив дубль ще у першій частині першої 45-хвилинки – 0:2.

Третій гол став справжньою родзинкою матчу. Чудова комбінація вдалась гостям, футболісти "Мури" настільки легко прошивали захист суперника як на тренуванні. Автором голу після феноменальної атаки став Коус – 0:3.

Ще у першому таймі рахунок став ще більшим. Кожар завдав удару прямо по центру воріт, голкіпер повинен був забирати м'яч у руки, але не втримав його і той прокотився поміж ніг воротаря – 0:4.

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:4. Команда українців не змогла здобути перемогу у першому відбірковому раунді Ліги Європи. У наступному матчі "Мура" зіграє проти "Орхуса" з Данії. Поєдинок відбудеться 17 вересня.

У складі "Нимме Калью" грають українські представники, а це захисники Владислав Веремєєв, Андрій Маркович та Іван Лобай, а також 22-річний хавбек Владислав Хомутов. Але жоден з перелічених на полі не з'явився.

Відео повного матчу "Нимме Калью" – "Мура"