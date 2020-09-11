10 сентября в матче первого тура французской Лиги 1 ПСЖ встретился с "Лансом" и неожиданно уступил. Ошибка вратаря Марцина Булки помогла сопернику победить.

Ланс – ПСЖ – 1:0

Гол: Ганаго, 57

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Неожиданный результат

Единоличным фаворитам встречи считался ПСЖ, именно он активнее начал поединок, информирует 24 канал. Звездные игроки гостей матча, среди которых Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Навас и другие, находятся на самоизоляции из-за положительных тестов на COVID-19.

Ганаго создал себе возможность для удара и пробил в ворота со среднего расстояния, но не смог изменить счет – мяч отбился от правой стойки.

Сарабия неудачно выполнил штрафной удар, не создав никаких трудностей для защиты соперника.

Курзава попытался удивить голкипера внезапным ударом, но тому не хватало меткости – мяч полетел значительно выше ворот.

На 57-й минуте позорную ошибку допустил голкипер ПСЖ. Ганаго подхватил мяч после грубой ошибки, которую допустил Марцин Булка, и из пределов штрафной отправил мяч в сетку – 1:0.

very lazy pass from Bulka . .

pic.twitter.com/XXxmmrR4ii — Karim (@Futball_Karim) September 10, 2020

Эррера попытался проверить бдительность голкипера, исполняя штрафной с границы штрафной. Он нанес ошеломляющий удар, который, однако, оказался неточным.

Сотоца во вратарской выпрыгнул навстречу передаче и неплохо пробил головой, направив мяч мимо створа.

Итоговый счет встречи – 1:0.

Ланс – ПСЖ видеообзор матча