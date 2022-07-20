Луческу: Это достаточно сложно

Главный тренер киевлян Мирча Луческу поделился ожиданиями от старта команды по квалификации нового сезона Лиги чемпионов-2022/2023. Он рассказал об условиях подготовки своих подопечных.

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"Это достаточно сложно. У нас не было постоянного места базирования, наоборот – мы путешествовали по Европе в рамках благотворительного тура. Он был очень важным, поскольку мы таким образом могли сплотить беженцев из Украины, чтобы они могли почувствовать себя на трибунах стадионов частью семьи.

Могу только поблагодарить своих подопечных, которые играли ради Украины. Также пытались в этих поединках давать равноценную игровую практику футболистам, чтобы они подошли к играм из Фенербахче в хороших кондициях. Это было непросто, поскольку многие наши ребята выступали за национальные сборные до 15 июня", – сказал Луческу.

И все же наставник "бело-синих" считает, что его подопечные находятся в хорошей форме.

Им нужен был отдых, после чего они присоединились к нам на тренировочном сборе. Три матча нам понадобилось, чтобы привести ребят к общему знаменателю, и два осталось для целенаправленной подготовки. Считаю, что в настоящее время команда находится в хорошей форме,

– добавил тренер.

К слову. Первый поединок Динамо – Фенербахче состоится 20 июля в 21:00 по Киеву. Ответный матч состоится 27 июля.