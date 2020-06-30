Если Лопес поймает Ломаченко, то нокаутирует его: тренер Ортис о сопернике украинца
Тренер Вирджил Ортис считает, что у Лопеса есть много шансов, чтобы положить украинца на ринг. Но не исключает, что больший опыт Ломаченко поможет ему нанести поражение американцу.
Наставник Вирджил Ортис-старший рассказал о силе боксеров в этом поединке в интервью для YouTube-канала EsNews.
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Сильный соперник для украинца
Он считает, что Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) может побить Василия Ломаченко (14-1, 11 КО).
По его словам, Теофимо не слишком хорошо выступал в любителях, но преуспел в профессионалах. Американец даже не попал в олимпийскую команду.
Ортис-старший отметил, что на Лопеса никто даже не ставил, что он так хорошо выстрелит в профессионалах.
Он может побить Ломаченко. У Теофимо огромные шансы, благодаря мощному удару. Вопрос только в опыте американца.
Если Лопес поймает Ломаченко, то нокаутирует. У него отличный удар,
– заявил Ортис-старший.
Добавим, что Ортис-старший является тренером и отцом перспективного в полусреднем весе Вирджила Ортиса-младшего (15-0, 15 КО).
Ломаченко – Лопес: главное
- Бой между боксерами должен был состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рэйдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.