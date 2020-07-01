Сторона українського боксера Василя Ломаченка згодна провести бій із Теофімо Лопесом без глядачів на трибунах. Організатор поєдинку ж раніше заявляв, що зустріч має відбуватись лише за присутності вболівальників,

Відповідь української сторони повідомляє видання ESPN.

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Заява українця

Менеджер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) Егіс Клімас заявив, що команда українського боксера готова провести бій з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) без глядачів на трибунах.

Без різниці. Важливо, щоб Лопес вийшов у ринг з Ломаченко,

– сказав Клімас.

Додамо, що промоутер бою Боб Арум раніше заявив, що бій між Ломаченком та Лопесом повинен відбуватись лише з глядачами через великі гонорари боксерів.

За словами промоутера, вони будуть стежити за ситуацією із коронавірусом, щоб якнайкраще організувати безпеку для любителів боксу.

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