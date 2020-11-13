Дискуссии о травме Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса до сих пор не стихают. Перед боем команда Ломаченко хотела, чтобы украинец не выходил в ринг.

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Эгис Климас, менеджер Ломаченко, хотел, чтобы его подопечный снялся с боя. Об этом сообщает fightnews.info.

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Ломаченко вроде бы решил не отказываться выходить на бой, чтобы не упустить шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.

Я общался с Эгисом Климасом, и он сказал, что хотел, чтобы они снялись с боя из-за травмы плеча. Но они переживали, что могут больше не получить такой возможности. Впрочем, это не имеет значения,

- отметил Хирн.

Вместе с тем, Эдди Хирн отдал должное Теофимо Лопесу, который ответил за свои слова и одолел Ломаченко.

"Что сделал Лопес? Он вышел в ринг с верой в себя и сделал то, что обещал. Теофіимо выставил бы себя очень глупым, если бы проиграл каждый раунд, но в тот вечер он был очень хорош. Лопес заслужил много уважения", – сказал Хирн.

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