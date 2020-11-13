Команда Ломаченка хотіла зняти українця з бою проти Лопеса
Дискусії щодо травми Василя Ломаченка в бою проти Теофімо Лопеса досі не стихають. Перед боєм команда Ломаченка хотіла, щоб українець не виходив у ринг.
Промоутер Едді Хірн розповів, що Егіс Клімас, менеджер Ломаченка, хотів, щоб його підопічний знявся з бою. Про це повідомляє fightnews.info.
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Ломаченко начебто вирішив не відмовлятися виходити на бій, щоб не втратити шанс битися за звання абсолютного чемпіона світу.
Я спілкувався з Егісом Клімасом, і він сказав, що хотів, щоб вони знялися з бою через травму плеча. Але вони переживали, що можуть більше не отримати такої можливості. Втім, це не має значення,
– зазначив Хірн.
Разом з тим, Едді Хірн віддав належне Теофімо Лопесу, який відповів за свої слова та здолав Ломаченка.
"Що зробив Лопес? Він вийшов у ринг з вірою в себе і зробив те, що обіцяв. Теофімо виставив би себе дуже дурним, якби програв кожен раунд, але в той вечір він був дуже хороший. Лопес заслужив багато поваги", – сказав Хірн.
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Що відомо про поразку Ломаченка
- Василь Ломаченко 18 жовтня зазнав другої поразки на професійному ринзі. Василь програв 23-річному Лопесу титули WBA, WBO, WBC.
- Лопес переміг одноголосним рішенням суддів і став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.
- Реванш між боксерами не передбачений контрактом.
- Після поєдинку обидва боксери заявили, що боксували з травмами. Ломаченко навіть переніс операцію. Василь зможе відновити тренування у січні 2021 року.
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