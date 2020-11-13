Дискусії щодо травми Василя Ломаченка в бою проти Теофімо Лопеса досі не стихають. Перед боєм команда Ломаченка хотіла, щоб українець не виходив у ринг.

Промоутер Едді Хірн розповів, що Егіс Клімас, менеджер Ломаченка, хотів, щоб його підопічний знявся з бою. Про це повідомляє fightnews.info.

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Ломаченко начебто вирішив не відмовлятися виходити на бій, щоб не втратити шанс битися за звання абсолютного чемпіона світу.

Я спілкувався з Егісом Клімасом, і він сказав, що хотів, щоб вони знялися з бою через травму плеча. Але вони переживали, що можуть більше не отримати такої можливості. Втім, це не має значення,

– зазначив Хірн.

Разом з тим, Едді Хірн віддав належне Теофімо Лопесу, який відповів за свої слова та здолав Ломаченка.

"Що зробив Лопес? Він вийшов у ринг з вірою в себе і зробив те, що обіцяв. Теофімо виставив би себе дуже дурним, якби програв кожен раунд, але в той вечір він був дуже хороший. Лопес заслужив багато поваги", – сказав Хірн.

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