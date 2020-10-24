Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) перенес операцию на правом плече. Боксер успешно перенес хирургическое вмешательство и приступил к восстановлению.

В ролике, который был опубликован в инстаграме, показано прооперированное плечо бывшего чемпиона мира в легком весе по четырем версиям. На лице у Ломаченко видны синяки после проигранного боя за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.

О важном: Что известно о травме Ломаченко и когда вернется боксер

"Операция Василия Ломаченко, связанная с травмой плеча, прошла успешно. Поддерживаем нашего чемпиона и желаем скорейшего восстановления!", – сказано в комментарии к посту.

Ломаченко сможет продолжить боксировать

После поединка у Ломаченко обнаружили бурсит (воспаление слизистых сумок вокруг суставов).

"Это ткань, которая смазывает и смягчает вращающую манжету, которую мы лечили и в которую делали ему инъекции перед боем. На внутренней стороне плеча, где он раньше его вывихнул, он сломал хрящ. Это было рядом с предыдущей операцией, поэтому я сделал небольшую корректировку, чтобы скрыть оголенный хрящ в передней части плеча", – пояснил врач.

Ломаченко проиграл Лопесу: главное