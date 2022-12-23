Команда Леклера изгнала скандального картингиста из России, который "зиговал" на соревнованиях
Источник:инстаграмм Lennox Racing Team
Команда Lennox Racing неожиданно для всех начала сотрудничество со скандальным российским картингистом Артемом Северюхиным. Однако их контракт продержался ничтожное количество времени.
Публикация о начале работы с Северюхиным появилась в соцсетях команды Леклера 19 декабря, но впоследствии исчезла, а комментарии под фотографиями были закрыты. Однако в посте о Северюхине шла речь о том, что каждый должен получить второй шанс.
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Нет россиян – нет проблем
Уже 22 декабря команда Шарля Леклера после целой горы негативных отзывов объявила о прекращении соглашения с российским картингистом.
Lennox Racing Team хочет уточнить, что соглашение с Артемом Северюхиным прекращено,
– говорится в сообщении.
Вот такая сила сообщества возмущенных фанатов изменила судьбу скандального картингиста в команде известного гонщика Формулы-1 Леклера.
Lennox Racing расторгла соглашение с россиянином / Фото с инстаграмма гоночной команды
Скандал с русским картингистом Артемом Северюхиным
- Россиянин Артем Северюхин во время церемонии награждения на чемпионате Европы OK-Junior по картингу среди юниоров не придумал ничего лучше, чем на подиум показать нацистское поздравление. Напомним, что Северюхин выступал под итальянским флагом.
- Его жест изрядно возмутил не только поклонников картинга или других гонок. Олимпийские чемпионки по греко-римской борьбе Жан Беленюк и со спортивной гимнастики Лилия Подкопаева отреагировали на такое зигование Северюхина.
- Впоследствии мама спортсмена нашла странное оправдание поступку своего сына, в которое никто не поверил.
- Россиянин понял, что впал в скандал, поэтому записал видео, в котором извинился свой поступок
- В мае FIA дисквалифицировала российского картингиста, а шведская команда выгнала из команды 15-летнего россиянина.