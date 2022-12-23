Команда Леклера изгнала скандального картингиста из России, который "зиговал" на соревнованиях

Команда Lennox Racing неожиданно для всех начала сотрудничество со скандальным российским картингистом Артемом Северюхиным. Однако их контракт продержался ничтожное количество времени.

Публикация о начале работы с Северюхиным появилась в соцсетях команды Леклера 19 декабря, но впоследствии исчезла, а комментарии под фотографиями были закрыты. Однако в посте о Северюхине шла речь о том, что каждый должен получить второй шанс.

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Нет россиян – нет проблем

Уже 22 декабря команда Шарля Леклера после целой горы негативных отзывов объявила о прекращении соглашения с российским картингистом.

Lennox Racing Team хочет уточнить, что соглашение с Артемом Северюхиным прекращено,

– говорится в сообщении.

Вот такая сила сообщества возмущенных фанатов изменила судьбу скандального картингиста в команде известного гонщика Формулы-1 Леклера.



Lennox Racing расторгла соглашение с россиянином / Фото с инстаграмма гоночной команды

Скандал с русским картингистом Артемом Северюхиным