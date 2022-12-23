Публікація про початок роботи з Северюхіним з'явилась у соцмережах команди Леклера 19 грудня, але згодом зникла, а коментарі до під світлинами були закриті. Однак у пості про Северюхіна йшла мова про те, що кожен має отримати другий шанс.

Читайте також В усьому винен російський Газпром: бокс можуть виключити з програми Олімпіади-2024

Немає росіян – немає проблем

Вже 22 грудня команда Шарля Леклера після цілої гори негативних відгуків оголосила про припинення угоди з російським картингістом.

Lennox Racing Team хоче уточнити, що угоду з Артемом Северюхіним припинено,

– йдеться у повідомленні.

Ось така сила спільноти обурених фанатів змінила долю скандального картингіста у команді відомого гонщика Формули-1 Леклера.



Lennox Racing розірвала угоду з росіянином / Фото з інстаграму гоночної команди

Скандал із російським картингістом Артемом Северюхіним