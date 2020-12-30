Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко, подтвердил, что игроки первой команды сегодня возобновят тренировки на клубной базе.

Два дня назад матч между МанСити и Эвертоном был перенесен из-за вспышки COVID-19 в составе "горожан", пишет 24 канал.

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По данным официальной пресс-службы, игроки и персонал клуба прошли два теста, которые не показали новых случаев заражения. 30 декабря вечером они возобновят тренировки.

"Горожане" надеются, что смогут провести ближайший матч против Челси. Данная игра назначена на 3 января.

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