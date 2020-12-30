Команда игрока сборной Украины возобновит тренировки несмотря на вспышку COVID-19
Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко, подтвердил, что игроки первой команды сегодня возобновят тренировки на клубной базе.
Два дня назад матч между МанСити и Эвертоном был перенесен из-за вспышки COVID-19 в составе "горожан", пишет 24 канал.
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По данным официальной пресс-службы, игроки и персонал клуба прошли два теста, которые не показали новых случаев заражения. 30 декабря вечером они возобновят тренировки.
"Горожане" надеются, что смогут провести ближайший матч против Челси. Данная игра назначена на 3 января.
Коронавирус в Манчестер Сити: что известно
- В расположении Манчестер Сити – семь больных COVID-19. Положительные тесты на коронавирус сдали два сотрудника клуба и пять футболистов, среди которых защитник Кайл Уокер и нападающий Габриэль Жезус.
- За Манчестер Сити выступает защитник Александр Зинченко. На счету украинцев шесть поединков и одна результативная передача в нынешнем сезоне.
- Манчестер Сити идет на восьмом месте английской Премьер-лиги.
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