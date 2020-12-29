Коронавирус продолжает влиять на футбольные команды. В английском Манчестер Сити произошла вспышка COVID-19, из-за чего уже был перенесен один матч "горожан". Что известно о коронавирусе в Манчестер Сити – читайте в нашем материале.

Кто болеет в Манчестер Сити

В Манчестер Сити случилась вспышка коронавируса, поэтому 28 декабря был отменен матч 16-го тура АПЛ против Эвертона. В Манчестер Сити 7 активных случаев коронавируса, сообщает The Athletic.

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Трое футболистов Манчестер Сити сдали положительные тесты в воскресенье, 27-го декабря. Следует отметить, что 25 декабря клуб сообщил, что Габриэль Жезус и Кайл Уокер, как и два сотрудника клуба, заразились коронавирусом.

У всех футболистов болезнь протекает бессимптомно. Таким образом, в команде сейчас семь активных случаев заражения за 4 дня.

Сообщается, что тестирование было проведено 27 декабря. После Ман Сити провел встречу с представителями Эвертона и АПЛ. Было принято решение перенести матч, чтобы избежать распространения вируса в Эвертоне.

Если кто-то из игроков или сотрудников Ман Сити сдаст положительные тесты, то команда не получит разрешение на возвращение к тренировкам.

Вероятно, будет перенесен матч 17-го тура АПЛ против Челси, который запланирован на 3 января. Также 6 января у "горожан" запланирован полуфинал Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед".

Вылетит ли Манчестер Сити из кубка?

Как сообщает Daily Mail, Манчестер Сити не получит техническое поражение, если не сможет сыграть в полуфинале Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед.

Согласно правилам Английской футбольной лиги (EFL) относительно проведения полуфиналов турнира, в случае, если проведение матча невозможно, организация должна перенести игру и назначить новую дату.