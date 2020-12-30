Команда гравця збірної України відновить тренування попри спалах COVID-19
Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко, підтвердив, що гравці першої команди сьогодні відновлять тренування на клубній базі.
Два дні тому матч між МанСіті і Евертоном був перенесений через спалах COVID-19 у складі "містян", пише 24 канал.
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За даними офіційної пресслужби, гравці і персонал клубу пройшли два тести, які не показали нових випадків зараження. 30 грудня ввечері вони відновлять тренування.
"Містяни" сподіваються, що зможуть провести найближчий матч проти Челсі. Дана гра призначена на 3 січня.
Коронавірус у Манчестер Сіті: що відомо
- У розташуванні Манчестер Сіті – сім хворих COVID-19. Позитивні тести на коронавірус здали два співробітника клубу і п'ять футболістів, серед яких захисник Кайл Вокер і нападник Габріель Жезус.
- За Манчестер Сіті виступає захисник Олександр Зінченко. На рахунку українця шість поєдинків і одна результативна передача в нинішньому сезоні.
- Манчестер Сіті йде на восьмому місці англійської Прем'єр-ліги.
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