Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко, підтвердив, що гравці першої команди сьогодні відновлять тренування на клубній базі.

Два дні тому матч між МанСіті і Евертоном був перенесений через спалах COVID-19 у складі "містян", пише 24 канал.

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За даними офіційної пресслужби, гравці і персонал клубу пройшли два тести, які не показали нових випадків зараження. 30 грудня ввечері вони відновлять тренування.

"Містяни" сподіваються, що зможуть провести найближчий матч проти Челсі. Дана гра призначена на 3 січня.

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