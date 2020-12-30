Керівництво Англійської прем'єр-ліги вирішило перенести ще один матч через спалах коронавірусу. Мова йде про гру Тоттенхем – Фулхем.

Матч обох лондонських команд був запланований на середу, 30 грудня. Однак його перенесли, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Тоттенхему. Рішення про перенесення матчу керівництво АПЛ прийняло в день, коли гра мала відбутися.

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Причиною стали позитивні тести на коронавірус у декількох гравців та персоналу Фулхема.

Відзначимо, що це не вперше в цьому сезоні матчі АПЛ переносяться через спалах коронавірусу в одній з команд. перед тим 28 грудня перенесли матч Евертон – Манчестер Сіті. У складі "містян" у декількох гравців зафіксували інфекцію.

Британські ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що якщо ситуацію з випадками зараження коронавірусу не вдасться вирішити, то чемпіонат на два тижні відправлять на паузу.