Бой снова состоится в Великобритании?
Эдди Хирн, промоутер Джошуа хочет организовать поединок в начале весны 2022 года. Менеджер заявил, что вновь планирует организовать шоу в Великобритании.
Достойно внимания Будет ли третий бой Усик – Джошуа после реванша: ответ промоутера украинца
Я думаю, реально устроить реванш в марте. Да, примерно в марте. Это огромный бой, и многие захотят его провести, но я бы хотел организовать реванш в Великобритании,
– заявил Хирн.
Он отметил, что в команде Усика очень рады реваншу с Джошуа. Хирн добавил, что Усик и его команда заработают огромную сумму денег.
"Они заработают огромную сумму денег. Они верят, что одержат победу в этом поединке", – сказал промоутер.
В завершение Хирн заверил, что Джошуа не откажется от реванша с Усиком. Заявление промоутера прозвучало в контексте потенциального поединка Усика с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
Усик – Джошуа: главное
- Поединок Усик – Джошуа состоялся 25 сентября в Лондоне (Англия). Боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов.
- Непобедимый Усик одержал победу единогласным решением судей. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.
- Усику удалось стать третьим бойцом в истории бокса, выигравшим чемпионские пояса в крузервейте и хэвивейте. Кроме того, Александр только третий украинец после братьев Кличко, кто стал чемпионом мира в тяжелом весе.
- В контракте на первый бой был предусмотрен реванш в случае поражения Джошуа. Британец официально активировал эту опцию.