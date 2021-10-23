Бой снова состоится в Великобритании?

Эдди Хирн, промоутер Джошуа хочет организовать поединок в начале весны 2022 года. Менеджер заявил, что вновь планирует организовать шоу в Великобритании.

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Я думаю, реально устроить реванш в марте. Да, примерно в марте. Это огромный бой, и многие захотят его провести, но я бы хотел организовать реванш в Великобритании,

– заявил Хирн.

Он отметил, что в команде Усика очень рады реваншу с Джошуа. Хирн добавил, что Усик и его команда заработают огромную сумму денег.

"Они заработают огромную сумму денег. Они верят, что одержат победу в этом поединке", – сказал промоутер.

В завершение Хирн заверил, что Джошуа не откажется от реванша с Усиком. Заявление промоутера прозвучало в контексте потенциального поединка Усика с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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