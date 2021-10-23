Бій знову відбудеться у Великій Британії?
Едді Хірн, промоутер Джошуа, хоче організувати поєдинок на початку весни 2022 року. Менеджер заявив, що знову планує організувати шоу у Великій Британії.
Варте уваги Чи буде третій бій Усик – Джошуа після реваншу: відповідь промоутера українця
Я думаю, реально влаштувати реванш у березні. Так, десь приблизно в березні. Це величезний бій, і багато хто захоче його провести, але я б хотів організувати реванш у Великій Британії,
– заявив Хірн.
Він зазначив, що в команді Усика дуже раді реваншу з Джошуа. Хірн додав, що Усик та його команда зароблять величезну суму грошей.
"Вони зароблять величезну суму грошей. Вони вірять, що здобудуть перемогу в цьому поєдинку", – сказав промоутер.
На завершення Хірн запевнив, що Джошуа не відмовиться від реваншу з Усиком. Заява промоутера пролунала у контексті потенційного поєдинку Усика з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
Усик – Джошуа: головне
- Поєдинок Усик – Джошуа відбувся 25 вересня у Лондоні (Англія). Боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів.
- Непереможний Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. 34-річний українець завоював титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.
- Усику вдалося стати третім бійцем в історії боксу, який виграв чемпіонські пояси у крузервейті та хевівейті. Окрім того, Олександр тільки третій українець після братів Кличків, хто став чемпіоном світу у важкій вазі.
- У контракті на перший бій був передбачений реванш у випадку поразки Джошуа. Британець офіційно активував цю опцію.