"Колос" дізнався потенційних суперників у Лізі Європи
Український клуб "Колос" у сезоні 2020/2021 дебютує у кваліфікації Ліги Європи. Український клуб дізнався потенційних суперників на шляху до групового етапу.
"Колос" дізнався потенційних суперників у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє сайт УЄФА.
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Потенційні суперники "Колоса"
- "Аріс" (Греція)
- "Лячі" (Албанія)
- "Локомотив" Пловдив (Болгарія)
Жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться сьогодні, 31 серпня, у Ньйоні.
"Колос" у Лізі Європи
"Колос" бере участь у кваліфікації Ліги Європи по "основному шляху". Попри те, що це дебютний єврокубковий сезон для "колосків", українці виявилися сіяним і потрапили у групу 7 на 2-й раунд кваліфікації.
Також в цій групі сіяні команди "Тоттенхем" і "Хапоель" Беер-Шева. Переможець визначається в одному матчі, зустрічі пройдуть без глядачів.
Матчі 2-го кваліфікаційного раунду відбудуться 17 вересня. Переможці вийдуть у 3-й раунд кваліфікації. Всього у другому раунді кваліфікації беруть участь 94 команди.