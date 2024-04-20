Ворскла – Колос 0:2

Голы: Безбородько, 53, Великан, 87.

В чемпионате Украины 2023-2024 в эти выходные проходят матчи 25 тура УПЛ. В последней игре субботы полтавская Ворскла принимала ковалевский Колос, пишет 24 канал.

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Забили и добили

Обе команды в последних матчей демонстрировали плохие результаты. "Бело-зеленые" взяли лишь один балл в четырех последних матчах, тогда как Колос – то же одно очко, но в шести играх.

Матч проходил по инициативе Ворсклы, однако без особо опасных моментов. Однако открыть счет смогли именно футболисты Колоса в начале второго тайма.

Безбородько откликнулся на дальний кросс от Ильина и сумел пробить издали сразу из-под двух защитников. Исенко оказался не готовым к этому, поэтому пропустил в дальний угол. Для нападающего ковалевцев это первый гол аж с августа прошлого года.

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Полтавчане прибавили в атаке после пропущенного гола, но все же оборона Колоса недаром является самой надежной УПЛ на пару с Шахтером. В конце концов гости не только сохранили ворота на замке, а еще и добили Ворсклу в контратаке благодаря выходу один на один Великана.

Благодаря долгожданной победе подопечные Вишняка отдаляются от зоны переходных матчей, поднимаясь на 10 место. Ворскла же остается седьмой и почти теряет шансы на выход в еврокубки через УПЛ. Единственная надежда для полтавчан – победа в финале Кубка над Шахтером.