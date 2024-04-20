Ворскла – Колос 0:2

Голи: Безбородько, 53, Велетень, 87.

В чемпіонаті України 2023-2024 цими вихідними проходять матчі 25 туру УПЛ. В останній грі суботи полтавська Ворскла приймала ковалівський Колос, пише 24 канал.

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Забили та добили

Обидві команди в останніх матчів демонстрували погані результати. "Біло-зелені" взяли лише один бал у чотирьох останніх матчах, тоді як Колос – те ж одне очко, але у шести іграх.

Матч проходив за ініціативи Ворскли, проте без особливо небезпечних моментів. Однак відкрити рахунок змогли саме футболісти Колоса на початку другого тайму.

Безбородько відгукнувся на дальній крос від Ільїна та зумів пробити здаля одразу з-під двох захисників. Ісенко виявився не готовим до цього, тому пропустив у дальній кут. Для нападника ковалівців це перший гол аж з серпня минулого року.

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Полтавці додали в атаці після пропущеного голу, але все ж оборона Колоса недарма є найбільш надійною УПЛ на пару із Шахтарем. Зрештою гості не тільки зберегли ворота на замку, а ще і добили Ворсклу у контратаці завдяки виходу сам на сам Велетня.

Завдяки довгоочікуваній перемозі підопічні Вишняка віддаляються від зони перехідних матчів, підіймаючись на 10 місце. Ворскла ж залишається сьомою і майже втрачає шанси на вихід в єврокубки через УПЛ. Єдина надія для полтавців – перемога у фіналі Кубка над Шахтарем.