Черноморец – Кривбасс 1:2

Голы: Брагару, 44 – Лунев, 47, Бандейра, 72

В первом круге минимальную победу (1:0) праздновал Кривбасс. В Одессе подопечные Романа Григорчука надеялись получить реванш, пишет 24 Канал.

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Волевая победа Кривбасса

Хозяева поля отдали инициативу гостям, надеясь поймать их на контратаке. Замысел сработал на 44-й минуте встречи. Авагимян протащил мяч по левому флангу и сделал навес в штрафную площадь на Брагару. Будущий футболист Динамо оставил в дураках пятерых игроков Кривбасса и пробил рядом со стойкой. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Черноморца.

Во втором тайме подопечные Вернидуба довольно быстро восстановили статус-кво. Хомченовский разрезным пасом вывел на свидание с Варакутой Лунева, который в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

На 72-й минуте матча Кривбасс вышел вперед. Удар головой португальца Бандейры не оставил шансов Варакуте.

Гости сумели сохранить победный счет до финального свистка, добыв важные три балла.

Турнирное положение

Черноморец остался на 8-й строчке турнирной таблицы. Однако его может опередить черкасский ЛНЗ, который в 25-м туре будет играть против Александрии.

Кривбасс прервал свою двухматчевую ничейную серию. Команда Вернидуба сравнялся по очкам с киевскими динамовцами. У обеих команд по 51 зачетному пункту, но у киевлян еще две игры в запасе.

Видеообзор матча Черноморец – Кривбасс