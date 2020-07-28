Колос – Мариуполь: где смотреть матч за право выступать в Лиге Европы
В среду, 29 июля, "Колос" и "Мариуполь" сыграют за право представлять Украину в Лиге чемпионов. Болельщики этот матч могут посмотреть онлайн и по телевидению.
Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и судить ее будет киевлянин Евгений Арановский. Начало встречи в 19:30, пишет 24 канал.
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Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале "УНИАН". Матч "Колос" – "Мариуполь" можно посмотреть на сайте канала "УНИАН" по ссылке.
Колос – Мариуполь: перед матчем
- Обе команды прошли непростой путь к заветной цели, в котором были и взлеты, и падения. Если говорить о "Колосе", то дебютантов Премьер-Лиги долгое время многие не рассматривали всерьез не то, чтобы говорить о еврокубках, а вообще как команду, способную пробиться в шестерку лучших.
- Интересно, что еще совсем недавно в начале июня после возобновления чемпионата Украины никто не гарантировал "Мариуполю" итогового восьмого места. Команда играла неровно, чередуя победы с поражениями и ничьими. И только ближе к концу второго этапа мариупольцы заиграли увереннее.
- "Колос" и "Мариуполь" в нынешнем сезоне встречались дважды и оба раза выигрывали хозяева поля. В первом круге на киевской "Оболонь-Арене" "Колос" победил 2:1, а во втором круге "Мариуполь" у себя дома взял реванш 2:0.
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