В среду, 29 июля, "Колос" и "Мариуполь" сыграют за право представлять Украину в Лиге чемпионов. Болельщики этот матч могут посмотреть онлайн и по телевидению.

Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и судить ее будет киевлянин Евгений Арановский. Начало встречи в 19:30, пишет 24 канал.

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Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале "УНИАН". Матч "Колос" – "Мариуполь" можно посмотреть на сайте канала "УНИАН" по ссылке.

Колос – Мариуполь: перед матчем