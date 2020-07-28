Колос – Маріуполь: де дивитися матч за право виступати у Лізі Європи
У середу, 29 липня, "Колос" та "Маріуполь" зіграють за право представляти Україну в Лізі чемпіонів. Вболівальники цей матч можуть переглянути онлайн і по телебаченню.
Гра пройде в Києві на НСК "Олімпійський" і судити її буде киянин Євген Арановський. Початок зустрічі о 19:30, пише 24 канал.
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Цей матч буде показаний в прямому ефірі на телеканалі "УНІАН". Матч "Колос" – "Маріуполь" можна переглянути на сайті каналу "УНІАН" за посиланням.
Колос – Маріуполь: перед матчем
- Обидві команди пройшли непростий шлях до заповітної мети, в якому були і злети, і падіння. Якщо говорити про "Колос", то дебютантів Прем'єр-Ліги довгий час багато хто не розглядали всерйоз не те, щоб говорити про єврокубки, а взагалі як команду, здатну пробитися до шістки кращих.
- Цікаво, що ще зовсім нещодавно на початку червня після відновлення чемпіонату України ніхто не гарантував "Маріуполю" підсумкового восьмого місця. Команда грала нерівно, чергуючи перемоги з поразками і нічиїми. І тільки ближче до кінця другого етапу маріупольці заграли впевненіше.
- "Колос" і "Маріуполь" в нинішньому сезоні зустрічалися двічі і обидва рази вигравали господарі поля. В першому колі на київській "Оболонь-Арені" "Колос" переміг 2:1, а в другому колі "Маріуполь" у себе вдома взяв реванш 2:0.