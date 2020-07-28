У середу, 29 липня, "Колос" та "Маріуполь" зіграють за право представляти Україну в Лізі чемпіонів. Вболівальники цей матч можуть переглянути онлайн і по телебаченню.

Гра пройде в Києві на НСК "Олімпійський" і судити її буде киянин Євген Арановський. Початок зустрічі о 19:30, пише 24 канал. Дивіться також: НСК "Олімпійський" прийме фінал плей-оф за Лігу Європи: дата Цей матч буде показаний в прямому ефірі на телеканалі "УНІАН". Матч "Колос" – "Маріуполь" можна переглянути на сайті каналу "УНІАН" за посиланням. Колос – Маріуполь: перед матчем Обидві команди пройшли непростий шлях до заповітної мети, в якому були і злети, і падіння. Якщо говорити про "Колос", то дебютантів Прем'єр-Ліги довгий час багато хто не розглядали всерйоз не те, щоб говорити про єврокубки, а взагалі як команду, здатну пробитися до шістки кращих.

Цікаво, що ще зовсім нещодавно на початку червня після відновлення чемпіонату України ніхто не гарантував "Маріуполю" підсумкового восьмого місця. Команда грала нерівно, чергуючи перемоги з поразками і нічиїми. І тільки ближче до кінця другого етапу маріупольці заграли впевненіше.

"Колос" і "Маріуполь" в нинішньому сезоні зустрічалися двічі і обидва рази вигравали господарі поля. В першому колі на київській "Оболонь-Арені" "Колос" переміг 2:1, а в другому колі "Маріуполь" у себе вдома взяв реванш 2:0.