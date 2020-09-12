Футбольный клуб "Львов" в летнее межсезонье подписал нескольких новичков. Они вышли в первом матче для команды в этом сезоне. Однако в команде кое-что напутали с номерами.

Одним из новичков "Львова" стал Энес Махмутович. Игрок из Люксембурга отсутствовал на официальном представлении игроков команды из-за участия в матчах за сборную своей страны. На официальном сайте команды центральный защитник указанный под номером "22". Тот же номер указан и на официальном сайте УПЛ.

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И даже в заявке на матч против "Колоса" номер Махмутовича указан как игрок под номером "22" (и с ошибкой в ​​имени). Вот только на поле он выступает в футболке под номером "29".

И именно после незначительного рикошета от Махмутовича "Львов" пропустил второй гол в начале второго тайма в матче против "Колоса".

Стоит добавить, что в этом матче некоторые игроки "Львова" выступают с другими номерами, о чем указано на официальном сайте клуба. Но эти номера такие же, как и на сайте УПЛ. Так, еще один защитник Юрий Кравчук сменил номер на "5". Ярослав Богунов теперь выступает под номером "10". С "11" номером на спине теперь будет выступать Велвес.

В заявке клуба нет игрока под номером "29"