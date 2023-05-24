Начали избиение с дикого фейла вратаря: Динамо с Шапаренко громко разгромили Колос – видео

Киевский коллектив начинать двигаться по победной дороге. Ковалевский клуб чудом может попасть в зону вылета.

Колос – Динамо 0:3

Голы: Волынец, 9 (авт.), Андриевский, 68, Волошин, 90+3

Колос и Динамо провели встречу в рамках 28 тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли киевляне. Лидеры "бело-синих" вернулись в игру после продолжительной, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Подарок судьбы для Шахтера и Зари: Днепр-1 потерпел неприятное поражение от Ворсклы – видео голов

Дела налаживаются

Динамо, потерявшее все шансы на чемпионство и практически на призовые места, пытается завершить сезон на высокой ноте. На тренерском мостике отсутствует Мирча Луческу, отправившийся на больничный, поэтому вся ответственность упала на плечи Александра Шовковского, с которой он справляется. Колосс же ни на что не претендует, поэтому "хлеборобам" остается просто достойно завершить сезон.

Уже с первых минут киевский коллектив бросился атаковать своего соперника, высоко прессингуя. Такая тактика и настройка на игру сразу принесли свои плоды. Кахим Перрис на 9-й минуте матча начал давить на голкипера Колоса в его же штрафной площадке, что привело к дикой Евгению Волынцу - голкипер срезал мяч в собственные ворота, 0:1.

Кстати говоря, в рамке ворот Динамо с первых минут вышел Георгий Бущан, которого долгое время подменял Руслан Нещерет.

На поле царило затишье практически до конца второго тайма, которое развеял Александр Андриевский. полузащитник Динамо, начавший демонстрировать хороший футбол, забил шикарный гол из-за пределов штрафной "хлеборобов", мощно выстрелив и не оставив шансов голкиперу соперника, 0:2. Андриевский сразу после взятия ворот сошел с поля, а на газоне появился Николай Шапаренко, который долго лечился от сложной травмы.

Однако киевляне не желали успокаиваться. Уже в компенсированное арбитром время гол на свой счет записал Назарий Волошин, которому ассистировал Шапаренко. Николай прострелил в штрафную соперника, а Волошин в свою очередь с близкой дистанции поразил ворота соперника, 0:3. Оба лидера Динамо, только что вернувшихся в состав, провели хороший матч – Бущан провел сухой матч, а Шапаренко сразу отметился результативным действием.

Таким образом, Динамо осталось на 4-й строчке чемпионата (56 очков в активе), где, скорее всего, и завершит сезон. Спасти "бело-синих" может только чудо, в лице трех поражений Зари. Колос оказался на 8-й строчке чемпионата (33 балла в активе), отставая от зоны вылета на 6 очков.

Видеообзор матча: