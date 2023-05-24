Колос – Динамо 0:3
Голы: Волынец, 9 (авт.), Андриевский, 68, Волошин, 90+3
Колос и Динамо провели встречу в рамках 28 тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли киевляне. Лидеры "бело-синих" вернулись в игру после продолжительной, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Подарок судьбы для Шахтера и Зари: Днепр-1 потерпел неприятное поражение от Ворсклы – видео голов
Дела налаживаются
Динамо, потерявшее все шансы на чемпионство и практически на призовые места, пытается завершить сезон на высокой ноте. На тренерском мостике отсутствует Мирча Луческу, отправившийся на больничный, поэтому вся ответственность упала на плечи Александра Шовковского, с которой он справляется. Колосс же ни на что не претендует, поэтому "хлеборобам" остается просто достойно завершить сезон.
Уже с первых минут киевский коллектив бросился атаковать своего соперника, высоко прессингуя. Такая тактика и настройка на игру сразу принесли свои плоды. Кахим Перрис на 9-й минуте матча начал давить на голкипера Колоса в его же штрафной площадке, что привело к дикой Евгению Волынцу - голкипер срезал мяч в собственные ворота, 0:1.
На поле царило затишье практически до конца второго тайма, которое развеял Александр Андриевский. полузащитник Динамо, начавший демонстрировать хороший футбол, забил шикарный гол из-за пределов штрафной "хлеборобов", мощно выстрелив и не оставив шансов голкиперу соперника, 0:2. Андриевский сразу после взятия ворот сошел с поля, а на газоне появился Николай Шапаренко, который долго лечился от сложной травмы.
Однако киевляне не желали успокаиваться. Уже в компенсированное арбитром время гол на свой счет записал Назарий Волошин, которому ассистировал Шапаренко. Николай прострелил в штрафную соперника, а Волошин в свою очередь с близкой дистанции поразил ворота соперника, 0:3. Оба лидера Динамо, только что вернувшихся в состав, провели хороший матч – Бущан провел сухой матч, а Шапаренко сразу отметился результативным действием.
Таким образом, Динамо осталось на 4-й строчке чемпионата (56 очков в активе), где, скорее всего, и завершит сезон. Спасти "бело-синих" может только чудо, в лице трех поражений Зари. Колос оказался на 8-й строчке чемпионата (33 балла в активе), отставая от зоны вылета на 6 очков.
Видеообзор матча: