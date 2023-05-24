СК Днепр-1 – Ворскла 1:2

Голы: Бланко, 4 – Скляр, 11(п), Кане, 45+4

Для Ворсклы эта игра не имела такого важного турнирного значения, как для Днепра-1, ведущего борьбу за золотые награды УПЛ. Команды живо начали поединок и уже в первые 15 минут обменялись голами, пишет 24 Канал.

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Уже на 4-й минуте матча Бланко словно пешком обошел защитников Ворсклы и мощным ударом пробил рядом с дальней штангой. Такой выстрел был из категории, которую вратарь не может взять. Легионер хозяев во время празднования показал, что следит за всеми защитниками соперника. Днепро-1 быстро повел в счете 1:0.

Видео гола Бланко

Однако радость днепрян была недолгой. Уже через семь минут Скляр реализовал пенальти после игры рукой в собственной штрафной от защитника Днепра-1 Адамюка. Счет на табло в Ужгороде стал 1:1.

Видео гола Скляра

Кстати, за матчем с трибун наблюдал Евгений Селезнев, который 6 июня на этом стадионе "Авангард" простится с футбольной карьерой.

Обе команды на этом не остановились и продолжали создавать острые моменты. Активность вылилась в гол на четвертой компенсированной к первому тайму минуте. Кане красивым дальним ударом проверил бдительность Рыбака. Голкипер Днепра-1 не смог спасти команду от неминуемого гола. Ворскла впервые в поединке повела в счете 1:2.

Во втором тайме Александру Кучеру нужно было что-то менять на футбольном поле. Его команду вообще не устраивал такой результат. Но футболисты полтавского клуба грызли землю в каждом эпизоде.

Финальный свисток зафиксировал неожиданную победу Ворсклы над Днепром-1 – 1:2.

Днепряне потеряли важные очки перед центральным матчем 28-го тура УПЛ, в котором сыграют два прямых конкурента Днепра-1 в борьбе за чемпионство – Заря примет Шахтер. Начало встречи 24 мая в 17.00.