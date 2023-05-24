Колос – Динамо 0:3

Голи: Волинець, 9 (авт.), Андрієвський, 68, Волошин, 90+3

Колос та Динамо провели зустріч в рамках 28-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли кияни. Лідери "біло-синіх" повернулися в гру після тривалої, пише 24 Канал.

Варте уваги Подарунок долі для Шахтаря та Зорі: Дніпро-1 зазнав неприємної поразки від Ворскли – відео голів

Справи налагоджуються

Динамо, яке втратило усі шанси на чемпіонство та практично на призові місця, намагається завершити сезон на високій ноті. На тренерському містку відсутній Мірча Луческу, який відправився на лікарняний, тому вся відповідальність впала на плечі Олександра Шовковського, з якою він порається. Колос ж ні на що не претендує, тому "хліборобам" залишається просто гідно завершити сезон.

Уже з перших хвилин київський колектив кинувся атакувати свого суперника, високо пресингуючи. Така тактика та налаштування на гру відразу принесли свої плоди. Кахім Перріс на 9-ій хвилині матчу почав тиснути на голкіпера Колоса у його ж карному майданчику, що привело до дикої Євгена Волинця – голкіпер зрізав м'яч у власні ворота, 0:1.

До речі, у рамці воріт Динамо з перших хвилин вийшов Георгій Бущан, якого тривалий час підміняв Руслан Нещерет.

На полі панувало затишшя практично до кінця другого тайму, яке розвіяв Олександр Андрієвський. півзахисник Динамо, який почав демонструвати хороший футбол, забив шикарний гол з-за меж карного майданчика "хліборобів", потужно вистріливши та не залишивши шансів голкіперу суперника, 0:2. Андрієвський відразу після взяття воріт зійшов з поля, а на газоні з'явився Микола Шапаренко, який довго лікувався від складної травми.

Проте кияни не бажали заспокоюватись. Уже в компенсований арбітром час гол на свій рахунок записав Назарій Волошин, якому асистував Шапаренко. Микола прострілив у карний майданчик суперника, а Волошин у свою чергу з близької дистанції вразив ворота суперника, 0:3. Обидва лідери Динамо, які тільки-но повернулися в склад, провели хороший матч – Бущан провів сухий матч, а Шапаренко відразу відзначився результативною дією.

Таким чином, Динамо залишилось на 4-ій сходинці чемпіонату (56 очок у активі), де скоріше за все, і завершить сезон. Врятувати "біло-синіх" може лише диво, у лиці трьох поразок Зорі. Колос опинився на 8-ій сходинці чемпіонату (33 бали в активі), відстаючи від зони вильоту на 6 очок.

Відеоогляд матчу: