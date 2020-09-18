Українські клуби продовжують виступ у кваліфікації Ліги Європи. "Колос" та "Десна" дізналися імена ймовірних суперників у раунді плей-офф кваліфікаційного раунду.

Переможця пар у кваліфікації Ліги Європи визначається в одному матчі. Тож і господар матчу теж визначається під час жеребкування.

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Українським клубам в цьому випадку не дуже пощастило. "Колос" та "Десна", які виступлять у третьому кваліфікаційному раунді, зіграють на виїзді. Ковалівці відправляться в гості до хорватської "Рієки", а чернігівський клуб поміряється силами з німецьким "Вольфсбургом". Обидва матчі відбудуться 24 вересня

Якщо ж українські команди пройдуть цей етап, то у плей-офф кваліфікації на них теж очікують виїздні поєдинки. "Десна" в такому випадку зіграє з переможцем пари "Санкт Галлен" (Швейцарія) – АЕК (Греція). На "Колос" очікуватиме матч з переможцем пари "Копенгаген" (Данія) – "П'яст" (Польща). Ці матчі відбудуться 1 жовтня. А їх переможці вийдуть у груповий етап Ліги Європи.