Українські команди "Колос" з Ковалівки й чернігівська "Десна" 24 вересня проведуть свої поєдинки за право зіграти в груповому етапі Ліги Європи. Що цікаво, обидві команди, відправляючись на виїзди, зустрілися в аеропорту.

Фото з зустрічі вчорашніх суперників у Чемпіонаті України, а нині товаришів, що мають спільне завадння – гідно представити Україну в єврокубках, опублікував "Колос" у своєму інстаграмі.

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Зустрілися гравці двох команд у міжнародному аеропорту "Бориспіль". При цьому обидві команди 24 вересня проведуть свої матчі в різних містах і навіть різних країнах.

Ковалівський "Колос" полетів у Хорватію. Там у місті Рієка ковалівці проведуть поєдинок з однойменною командою. Перед цим команда на виїзді здолала грецький "Аріс" з рахунком 2:1.

Натомість чернігівська "Десна" проведе свій поєдинок у Німеччині. Там "сіверяни" стартують у Єврокубках матчем проти місцевого "Вольфсбурга".

Гравці "Колоса" й "Десни" зустрілись в аеропорту: дивіться фото