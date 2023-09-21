Коляденко получила первую лицензию на Олимпиаду-2024 в борьбе, завоевав "бронзу" ЧМ

В сербском Белграде проходит чемпионат мира-2023 по спортивной борьбе. Копилка сборной Украины пополнилась бронзовой медалью по женской борьбе.

21 сентября вторую награду в актив украинских борчих принесла Ирина Коляденко. Уроженка Ирпеня соревновалась в весовой категории до 62 килограммов, пишет 24 Канал.

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Вторая медаль Украины в женской борьбе

В 1/16 финала украинка уверенно победила "нейтральную" россиянку 6:4. Далее у Ирины была победа над шведкой 10:0. К сожалению, в полуфинале Коляденко потерпела свое первое поражение на чемпионате мира в Сербии. Обидчицей украинской борчины стала соперница из Кыргызстана 2:2.

Поэтому украинку ждала утешительная схватка, в которой наш бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио победила представительницу Молдовы 10:0.

Коляденко сделала все, чтобы побороться хотя бы за "бронзу", что она и успешно сделала. В бронзовом финале Ирина с "сухим" счетом 10:0 торжествовала над соперницей из Германии. Это была другая подряд победа украинки с одинаковым счетом.

Ирина Коляденко поднялась на третье место пьедестала на ЧМ-2023. Также Ирина принесла Украину дебютную лицензию на Олимпиаду-2024 в Париж.

Отметим, что олимпийская лицензия не является именной, поэтому принимать решение, кто из девушек выступит в следующем году в столице Франции, будет принимать только федерация. Однако нет сомнений, что Коляденко как одна из лидеров Украины поедет в Париж и второй раз подряд получит олимпийскую награду.