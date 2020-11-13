Американский боец полусреднего веса Bellator Роман Фаральдо в ярком стиле победил Пэта Кейси на турнире Bellator 252. Турнир состоялся в ночь на 13 ноября в США.

Фаральдо во втором раунде нанес мощный удар коленом в голову, нокаутировав соперника. Кейси оказался на канвасе, после чего рефери остановил бой, пишет 24 канал.

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Видео нокаута

Что известно о турнире Bellator 252

12 ноября на Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут, состоялся турнир Bellator 252, главным событием которого стал титульный поединок в полулегком весе между действующим чемпионом Патрисио Фрейре и португальцем Педро Карвальо.

В соглавном бою перспективный украинский полусредневес Ярослав Амосов сражался с непобежденным американцем Логаном Сторли.