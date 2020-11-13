Коліном у стрибку: боєць жорстоко нокаутував суперника на турнірі Bellator 252 – відео
Американський боєць напівсередньої ваги Bellator Роман Фаральдо в яскравому стилі переміг Пета Кейсі на турнірі Bellator 252. Турнір відбувся в ніч на 13 листопада в США.
Фаральдо в другому раунді завдав потужного удару коліном в голову, нокаутувавши суперника. Кейсі опинився на канвасі, після чого рефері зупинив бій, пише 24 канал.
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Відео нокатуту
Що відомо про турнір Bellator 252
12 листопада на Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі, штат Коннектикут, відбувся турнір Bellator 252, головною подією якого став титульний поєдинок в напівлегкій вазі між діючим чемпіоном Патрісіо Фрейре і португальцем Педро Карвальо.
У співголовному бою перспективний український напівсередньоваговик Ярослав Амосов бився з непереможеним американцем Логаном Сторлі.
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