Луганская "Заря" отправилась в Афины (Греция), чтобы сыграть матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы против АЕКа. Наставник Виктор Скрипник взял с собой лишь четырех защитников.

Сегодня, 25 ноября, самолет с футболистами луганского клуба вылетел в столицу Греции. В заявку "Зари" попали 20 лучших игроков, сообщает пресс-служба команды.

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У "Зари" есть некоторые проблемы в оборонительной линии. Лишь четыре защитника отправились на важную игру Лиги Европы. Зато в атаке Виктор Скрипник имеет большой выбор исполнителей – аж 7 игроков.

Заявка "Зари"

Вратари: Василь, Шевченко, Мацапура

Защитники: Вернидуб, Абу-Ханна, Фаворов, Поддубный

Полузащитники: Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Цыганикс

Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев, Громов, Сайядманеш

Перед матчем в луганской "Заре" произошла вспышка коронавируса. Но в клубе уже официально сообщили, что после обязательного тестирования все результаты были отрицательными.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа состоится 26 ноября в 19:55.

"Заря" не получила еще ни одного очка в нынешнем розыгрыше группового раунда турнира. В прошлом поединке против греков украинцы дома потерпели разгромное поражение 1:4.