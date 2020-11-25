Луганська "Зоря" вирушила у Афіни (Греція), щоб зіграти матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи проти АЕКа. Наставник Віктор Скрипник взяв із собою лише чотирьох захисників.

Сьогодні, 25 листопада, літак із футболістами луганського клубу вилетів у столицю Греції. У заявку "Зорі" потрапили 20 найкращих гравців, повідомляє пресслужба команди.

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У "Зорі" є деякі проблеми в оборонній лінії. Лише чотири захисники вирушили на важливу гру Ліги Європи. Зате у атаці Віктор Скрипник має великий вибір виконавців – аж 7 гравців.

Заявка "Зорі"

Воротарі: Василь, Шевченко, Мацапура

Захисники: Вернидуб, Абу-Ханна, Фаворов, Піддубний

Півзахисники: Хомченовський, Іванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганікс

Нападники: Кочергін, Лунєв, Перовіч, Гладкий, Кабаєв, Громов, Саядманеш

Перед матчем у луганській "Зорі" стався спалах коронавірусу. Але у клубі вже офіційно повідомили, що після обов'язкового тестування всі результати були негативними.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти АЕКа відбудеться 26 листопада о 19:55.

"Зоря" не здобула ще жодного очка у цьогорічному розіграші групового раунду турніру. У минулому поєдинку проти греків українці вдома зазнали розгромної поразки 1:4.