В четверг, 26 ноября, луганская "Заря" будет пытаться получить первой очки в рамках 4-го тура группы Лиги Европы против АЕКа. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке.

АЕК – Заря: прогноз

"Заря" в нынешнем розыгрыше группы Лиги Европы не смогла еще получить ни одного пункта. Украинский клуб имеет неприятную серию из шести подряд поражений с учетом прошлого розыгрыша турнира, пишет 24 канал.

К теме Шахов и Чигринский вернулись к тренировкам АЕКа: сыграют ли украинцы против "Зари" в ЛЕ

В прошлом туре луганчане потерпели разгромное поражение в Запорожье от АЕК 1:4. Тогда единственный гол за украинцев забил Владислав Кочергин. Ужасные результаты привели к тому, что подопечные Виктора Скрипника находятся среди аутсайдеров группы, замыкая таблицу с "сухарем" в активе.

Греческая команда также не демонстрирует космических результатов в еврокубках. АЕК находится на третьей позиции с тремя очками.

За клуб из Греции выступают украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов, принявшие участие в первом противостоянии. Игра защитника в матче против "Зари" под вопросом, а вот Шахов скорее все-таки появится на поле. Оба украинских легионера уже вылечились от коронавируса.

Перед матчем в луганской "Заре" произошла вспышка коронавируса. Но в клубе уже официально сообщили, что после обязательного тестирования все результаты были отрицательными.

Матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы АЕК – "Заря" состоится 26 ноября в 19:55

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet

Явным фаворитом этого противостояния считают хозяев из Греции. На победу АЕК можно сделать ставку с коэффициентом 1,50. В отношении победы "Зари", то коэффициент почти в 5 раз выше – 6,95. Ничья в этом противостоянии тоже маловероятна – 4,65.

Скорее всего матч завершится со счетом 1:0 в пользу хозяев – 6,50. А вот на то, что встреча завершится с результатом на табло 2:0 стоит коэффициент 6,75. Эксперты вообще не верят в то, что подопечным Скрипника удастся вывезти три очка из Афин – 16,75.

Первый гол в матче преданные фанаты греков увидят именно в исполнении любимых игроков в период с 1-27 минуту. На первый результативный удар от греков можно поставить ставку с коэффициентом 1,42. А вот на мяч именно в этот период времени в первом тайме – 1,90.

На то, что обе команды смогут огорчить голкиперов, но матч в свою пользу завершат хозяева – 3,32. А на ​​такой же показатель, но успех во встрече получит украинский клуб – 11,25.