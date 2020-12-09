Кого взял Скрипник с собой в Португалию: заявка Зари на матч против Браги в Лиге Европы
Самолет с луганской Зарей взял курс в Португалию, где украинцы проведут заключительный матч группы Лиги Европы против Браги. Главный наставник Виктор Скрипник взял с собой аж 6 игроков линии атаки.
Сегодня утром, 9 декабря, украинский клуб вылетел в Португалию. В воздухе украинская команда должна была пробыть около 5 часов. С собой рулевой Зари взял 19 футболистов, сообщает пресс-служба клуба.
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Среди всех игроков наибольшую часть составили футболисты атакующего звена – аж 6 нападающих. Хотя Заря потеряла все шансы на выход из группы, но Виктор Скрипник заявил игроков, которые будут показывать на поле только атакующий футбол.
Заявка Зари
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Вратари: Василь, Шевченко, Мацапура
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Защитники: Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов, Поддубный
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Полузащитники: Хомченовский, Иванисеня, Назарин, Гринь, Юрченко, Цыганикс
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Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев, Громов
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