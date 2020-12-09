Самолет с луганской Зарей взял курс в Португалию, где украинцы проведут заключительный матч группы Лиги Европы против Браги. Главный наставник Виктор Скрипник взял с собой аж 6 игроков линии атаки.

Сегодня утром, 9 декабря, украинский клуб вылетел в Португалию. В воздухе украинская команда должна была пробыть около 5 часов. С собой рулевой Зари взял 19 футболистов, сообщает пресс-служба клуба.

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Среди всех игроков наибольшую часть составили футболисты атакующего звена – аж 6 нападающих. Хотя Заря потеряла все шансы на выход из группы, но Виктор Скрипник заявил игроков, которые будут показывать на поле только атакующий футбол.

К слову. Перед матчем Заря с 6 очками располагается на третьем месте в группе G, уступая Браге и лидеру Лестеру по 4 пункта. У греческого АЕКа на 3 очка меньше, чем у луганского клуба.

Заявка Зари

Вратари: Василь, Шевченко, Мацапура

Защитники: Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов, Поддубный

Полузащитники: Хомченовский, Иванисеня, Назарин, Гринь, Юрченко, Цыганикс

Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев, Громов

Курс на Брагу!



Сегодня утром луганская «Заря» чартерным рейсом отправилась в Португалию.



А пока что приводим вам список футболистов, которые отправились с «Зарёй» в Португалию:https://t.co/UxJCXmRhos pic.twitter.com/3iTKlYuyMY — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 9, 2020

Матч 6-го тура группы G Брага – Заря состоится в четверг, 10 декабря, в Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00