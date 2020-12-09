Літак із луганською Зорею взяв курс у Португалію, де українці проведуть заключний матч групи Ліги Європи проти Браги. Головний наставник Віктор Скрипник взяв із собою аж 6 гравців лінії атаки.

Сьогодні вранці, 9 грудня, український клуб вилетів у Португалію. У повітря українська команда повинна була пробути близько 5 годин. Із собою керманич Зорі взяв 19 футболістів, повідомляє пресслужба клубу.

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Серед усіх гравців найбільшу частину склали футболісти атакувальної ланки – аж 6 нападників. Хоча Зоря втратила всі шанси на вихід із групи, але Віктор Скрипник заявив гравців, які будуть показувати на полі лише атакувальний футбол.

До слова. Перед матчем Зоря із 6 очками розташовується на третьому місці у групі G, поступаючись Бразі та лідеру Лестеру по 4 пункти. У грецького АЕКа на 3 очки менше, ніж у луганського клубу.

Заявка Зорі

Воротарі: Василь, Шевченко, Мацапура

Захисники: Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов, Піддубний

Півзахисники: Хомченовський, Іванісеня, Назарин, Гринь, Юрченко, Циганікс

Нападники: Кочергін, Луньов, Перович, Гладкий, Кабаєв, Громов

Курс на Брагу!



Сегодня утром луганская «Заря» чартерным рейсом отправилась в Португалию.



А пока что приводим вам список футболистов, которые отправились с «Зарёй» в Португалию:https://t.co/UxJCXmRhos pic.twitter.com/3iTKlYuyMY — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 9, 2020

Матч 6-го туру групи G Брага – Зоря відбудеться у четвер, 10 грудня, у Португалії. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00