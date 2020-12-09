Кого взяв Скрипник із собою у Португалію: заявка Зорі на матч проти Браги у Лізі Європи
Літак із луганською Зорею взяв курс у Португалію, де українці проведуть заключний матч групи Ліги Європи проти Браги. Головний наставник Віктор Скрипник взяв із собою аж 6 гравців лінії атаки.
Сьогодні вранці, 9 грудня, український клуб вилетів у Португалію. У повітря українська команда повинна була пробути близько 5 годин. Із собою керманич Зорі взяв 19 футболістів, повідомляє пресслужба клубу.
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Серед усіх гравців найбільшу частину склали футболісти атакувальної ланки – аж 6 нападників. Хоча Зоря втратила всі шанси на вихід із групи, але Віктор Скрипник заявив гравців, які будуть показувати на полі лише атакувальний футбол.
Заявка Зорі
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Воротарі: Василь, Шевченко, Мацапура
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Захисники: Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов, Піддубний
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Півзахисники: Хомченовський, Іванісеня, Назарин, Гринь, Юрченко, Циганікс
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Нападники: Кочергін, Луньов, Перович, Гладкий, Кабаєв, Громов
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