В четверг, 10 декабря, Заря сыграет свой последний поединок в группе Лиги Европы с Брагой. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Брага – Шахтер: ситуация перед матчем

После пяти туров подопечные Виктора Скрипника набрали 6 очков и занимают третье место. Но никаких шансов продолжить борьбу за трофей у Зари нет. Брага же гарантировала себе плей-офф Лиги Европы. Португальцы с 10 пунктами находятся на втором месте. Такое же количество очков и у лидера группы Лестера. Но разница мячей лучше у англичан, поэтому они возглавляют таблицу, пишет 24 канал.

Интересно Ведущие клубы УПЛ имеют долги по зарплате перед футболистами

Команды трижды встречались в еврокубках. В активе украинского клуба нет ни одной победы, а в активе Браги есть одна победа. Еще две встречи завершались вничью.

В последнем противостоянии на поле этих клубов минимальную победу одержала Брага – 1:2. Тогда в составе украинцев отметился голом Дмитрий Иванисеня в добавленное к матчу время.

Перед поединком весь персонал и футболисты Зари прошли обязательное тестирование на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат.

Заключительный матч группы Лиги Европы Брага – Шахтер состоится в четверг, 10 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00

Прогноз от букмекеров Marathonbet

Колоссальное преимущество в этом матче отдают хозяевам. На победу Браги можно сделать ставку с коэффициентом 1,50. А вот победа Зари оценена в четыре раза большим коэффициентом – 6,55. Скорее всего эта встреча не завершится и ничьей – 4,85.

Вероятно, что матч завершится минимальной победой португальских футболистов 2: 1 – 7,70. На такой же счет встречи, но в пользу Зари стоит коэффициент 18,25.

А кто же размочить счет на табло? Португальцы, как явные фавориты поединка первыми откроют счет во встрече – 1,42. А вот в результативный удар подопечных Скрипника верят значительно меньше – 3,28.

Если хозяева первыми поведут в матче, то за кем Заре придется следить пристально? Эксперты склоняются к тому, что первый гол Браги забьет Абель Руис Ортега – 4,50. На его результативный удар в общем во встрече поставлен лучший коэффициент 2,25.

В составе Зари скорее всего сможет огорчить голкипера хозяев форвард Александр Гладкий – 3,90.