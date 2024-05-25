Фьюри ответил, когда планирует повесить перчатки на гвоздь

Тайсон Фьюри рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру. Это может произойти совсем скоро.

18 мая в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, где главным событием был бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец уступил украинцу по очкам.

Читайте также Кто получит больше: известны детали гонораров Усика и Фьюри после реванша

Когда Фьюри завершит карьеру

Британец отметил, что он много отдал боксу и не может представить долгое продолжение карьеры.

Я не могу себе сейчас представить, что продолжу боксировать в течение следующих пяти лет, о 20 годах я даже не говорю. Я очень много отдал боксу – всю свою молодость и взрослую жизнь я провел на ринге. Я уже заработал много денег и мне нужно время, чтобы насладиться жизнью. Наша жизнь – короткая, сегодня ты есть, завтра тебя нет,

– рассказал Тайсон Фьюри.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на октябрь 2024 года

Отметим, что до боя с украинцем Фьюри был непобедимым, поэтому сейчас британец сильно жаждет реванша.