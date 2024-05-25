Фьюри ответил, когда планирует повесить перчатки на гвоздь
Источник:talkSPORT
Тайсон Фьюри рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру. Это может произойти совсем скоро.
18 мая в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, где главным событием был бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец уступил украинцу по очкам.
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Когда Фьюри завершит карьеру
Британец отметил, что он много отдал боксу и не может представить долгое продолжение карьеры.
Я не могу себе сейчас представить, что продолжу боксировать в течение следующих пяти лет, о 20 годах я даже не говорю. Я очень много отдал боксу – всю свою молодость и взрослую жизнь я провел на ринге. Я уже заработал много денег и мне нужно время, чтобы насладиться жизнью. Наша жизнь – короткая, сегодня ты есть, завтра тебя нет,
– рассказал Тайсон Фьюри.
Отметим, что до боя с украинцем Фьюри был непобедимым, поэтому сейчас британец сильно жаждет реванша.