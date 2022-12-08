Ограбивший футболист Челси возвращается в сборную Англии перед 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Англии продолжает готовиться к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции. В преддверии команда "трех львов" получит мощное усиление.

Рахим Стерлинг возвращается в расположение сборной Англии. Футболист лондонского "Челси" присоединится к национальной команде в Катаре 9 декабря. А это за день в четвертьфинал против французов.

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Возвращение на фланг

Напомним, что 28-летний левый вингер срочно вернулся домой из Катара из-за ограбления. Преступники воспользовались чемпионатом мира и отсутствием футболиста в собственном доме. Однако там на момент ограбления находилась семья Стерлинга – невеста и трое детей.

Грабители вынесли из дома игрока драгоценные часы на сумму 300 тысяч фунтов.

Поэтому Стерлинг уже пропустил предыдущую игру Англии в 1/8 финала Мундиаля против Сенегала. Но и без Рахима команда Гарета Саутгейта разгромила соперника со счётом 3:0.

Четвертьфинал ЧМ-2022 Англия – Франция состоится 10 декабря в 21:00 по Киеву. Победитель предстоящей встречи сыграет против триумфатора матча Португалия – Марокко.

До отъезда из команды Стерлинг провел на Мундиале в Катаре два матча, отличившихся мячом и голевой передачей. Оба результативных действия были в поединке против Ирана (6:2).