Когда Роналду завершит карьеру: ответ мамы лучшего бомбардира в истории футбола

Криштиану Роналду в свои 36 лет может "утереть нос" любому молодому футболисту. Мама игрока заговорила о завершении карьеры ее сына.

Мама Роналду: Хочет наслаждаться жизнью

Карьера Криштиану Роналду не будет вечной, поэтому рано или поздно португалец повесит бутсы на гвоздь. Об этом заговорила одна из самых больших фанаток нападающего – его мама Мария Долорес.

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В интервью женщина рассказала, сколько времени болельщики будут еще наслаждаться игрой футболиста. Осталось не так уж много.

Мария Долорес поинтересовалась у сына, будет ли он после завершения карьеры футболиста работать на тренерском мостике. Однако ответ Криштиану был неоднозначным.

Я его спросила, хочет ли он быть тренером, когда перестанет играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до 40 лет,

– призналась мама футболиста.

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