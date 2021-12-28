Когда Роналду завершит карьеру: ответ мамы лучшего бомбардира в истории футбола
Источник:The Scottish Sun
Криштиану Роналду в свои 36 лет может "утереть нос" любому молодому футболисту. Мама игрока заговорила о завершении карьеры ее сына.
Мама Роналду: Хочет наслаждаться жизнью
Карьера Криштиану Роналду не будет вечной, поэтому рано или поздно португалец повесит бутсы на гвоздь. Об этом заговорила одна из самых больших фанаток нападающего – его мама Мария Долорес.
Достойно внимания Роналду признали лучшим бомбардиром в истории футбола
В интервью женщина рассказала, сколько времени болельщики будут еще наслаждаться игрой футболиста. Осталось не так уж много.
Мария Долорес поинтересовалась у сына, будет ли он после завершения карьеры футболиста работать на тренерском мостике. Однако ответ Криштиану был неоднозначным.
Я его спросила, хочет ли он быть тренером, когда перестанет играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до 40 лет,
– призналась мама футболиста.
2021 год для Криштиану Роналду
- В этом году португалец неожиданно вернулся в Манчестер Юнайтед, за который выступал с 2003 по 2009 годы. До перехода выступал за туринский Ювентус.
- Контракт нападающего с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2023 года. В сделке есть опция пролонгирования сотрудничества еще на год.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за два клуба 20 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 2 ассиста.
- По версии Globe Soccer Awards, Роналду назвали лучшим бомбардиром в истории футбола.
- До этого в феврале 2021 года Криштиану признали лучшим игроком десятилетия в Европе.