Мама Роналду: Хоче насолоджуватись життям
Кар'єра Кріштіану Роналду не буде вічною, тому рано чи пізно португалець повішає бутси на цвях. Про це заговорила одна з найбільших фанаток нападника та його мама Марія Долорес.
Варте уваги Роналду визнали найкращим бомбардиром в історії футболу
В інтерв'ю жінка розповіла, скільки часу уболівальники ще насолоджуватимуться грою футболіста. Залишилось не так вже й багато.
Марія Долорес поцікавилась у сина, чи буде він після завершення кар'єри футболіста розпочинати роботу на тренерському містку. Однак відповідь Кріштіану була неоднозначною.
Я його запитала, чи хоче він бути тренером, коли перестане грати. Він відповів, що хоче насолоджуватись життям. Він буде грати до 40 років,
– зізналась мама футболіста.
2021 рік для Кріштіану Роналду
- У цьому році португалець несподівано повернувся у Манчестер Юнайтед, за який виступав із 2003 – 2009 роки. До переходу виступав за туринський Ювентус.
- Контракт нападника з "червоними дияволами" розрахований до кінця червня 2023-го. В угоді є опція пролонгування співпраці ще на один рік.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за два клуби 20 матчів, у яких забив 13 голів та зробив 2 асисти.
- За версією Globe Soccer Awards Роналду назвали найкращим бомбардиром в історії футболу.
- До цього у лютому 2021-го Кріштіану визнали найкращим гравцем десятиліття у Європі.