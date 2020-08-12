Украинский боксер Денис Беринчик планирует вернуться на ринг. Его команда уже ведет переговоры с будущим соперником, с кем именно пока не сообщается.

О следующем бое Беричника сообщает SportArenaTV.

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Новый бой

По словам боксера, он активно тренируется, а переговоры по его следующему поединку уже ведутся.

Думаю, следующий бой будет в сентябре или в начале октября. Жду дату,

– заявил украинский боксер.

Беринчик последний раз выходил на ринг 22 февраля, где победил аргентинца Сармиенто (21-1, 14 КО) единогласным решением судьи– 117:111, 118:112, 118:110. В том поединке украинец не только запомнился успехом, а еще и ярким выходом на ринг. Беринчик вышел на бой в костюме Халка.

Добавим, что Денис мог побиться против своего земляка Василия Ломаченко. У боксеров одна весовая категория. Сообщалось, если Беричнику удастся удачно выступать и продвигаться вверх в рейтинге, тогда он станет прямым претендентом на бой с Ломаченко. Но WBO сообщила об отмене "турнира четырех претендентов", победитель которого получил бы право сразиться как раз с Ломаченко.

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