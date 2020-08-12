Когда проведет следующий поединок украинец Беринчик: ответ боксера
Украинский боксер Денис Беринчик планирует вернуться на ринг. Его команда уже ведет переговоры с будущим соперником, с кем именно пока не сообщается.
О следующем бое Беричника сообщает SportArenaTV.
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Новый бой
По словам боксера, он активно тренируется, а переговоры по его следующему поединку уже ведутся.
Думаю, следующий бой будет в сентябре или в начале октября. Жду дату,
– заявил украинский боксер.
Беринчик последний раз выходил на ринг 22 февраля, где победил аргентинца Сармиенто (21-1, 14 КО) единогласным решением судьи– 117:111, 118:112, 118:110. В том поединке украинец не только запомнился успехом, а еще и ярким выходом на ринг. Беринчик вышел на бой в костюме Халка.
Добавим, что Денис мог побиться против своего земляка Василия Ломаченко. У боксеров одна весовая категория. Сообщалось, если Беричнику удастся удачно выступать и продвигаться вверх в рейтинге, тогда он станет прямым претендентом на бой с Ломаченко. Но WBO сообщила об отмене "турнира четырех претендентов", победитель которого получил бы право сразиться как раз с Ломаченко.
Достижения Дениса Беринчика: главное
- Беринчик – серебряный призер Олимпийских игр (2012).
- Серебряный призер чемпионата мира (2011).
- Бронзовый призер летней Универсиады (2013).
- Дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014).
- Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.
- Денис Беринчик известен своими эпатажными выходами на бой. В одном из поединков появился в костюме "Супермарио", а перед этим боксер выезжал на ринг на лошади.