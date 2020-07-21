Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила об отмене "турнира четырех претендентов", победитель которого получил бы право драться с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за пояс чемпиона мира. Другой украинец Денис Беринчик мечтал как можно быстрее встретиться с земляком на ринге.

Об этом сообщает BoxingScene. В турнире ожидалось участие Дениса Беринчика, Эммануэля Тагоэ и еще двух боксеров с высоким рейтингом (одним из вариантов был Феликс Вердехо).

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Мечта откладывается

Главная причина отмены турнира – пандемия коронавируса, часть боксеров не может прилететь в США из-за ограничений.

Сначала WBO анонсировала отборочный бой Эмануэля Тагоэ (31-1, 15 КО) против американца Райана Гарсии, но после отказа последнего его должен был заменить Денис Беринчик (13-0, 7 КО).

Добавим, что Василий Ломаченко до конца года должен провести бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Беринчик – Ломаченко

Беринчик признался насколько реальны шансы на его бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

У боксеров одна весовая категория. По словам Дениса, если ему удастся удачно выступать и продвигаться вверх в рейтинге, тогда он станет прямым претендентом на бой с Ломаченко.

Сейчас еще рано говорить о таком поединке между украинцами. Для этого Беринчик нужно около 3-4 поединков и более года времени. Если Ломаченко станет абсолютным чемпионом, тогда на это потребуется еще больше времени.