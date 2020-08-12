Коли проведе наступний поєдинок українець Берінчик: відповідь боксера
Український боксер Денис Берінчик планує повернутись на ринг. Його команда вже веде перемовини з майбутнім суперником, із ким саме наразі не повідомляється.
Про наступний бій Берічника повідомляє SportArenaTV.
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Новий бій
За словами боксера, він активно тренується, а перемовини щодо його наступного поєдинку вже ведуться.
Гадаю, наступний бій буде у вересні чи на початку жовтня. Чекаю дату,
– заявив український боксер.
Берінчик останній раз виходив на ринг 22 лютого, де переміг аргентинця Сармієнто (21–1, 14 КО) за одноголосним рішенням судді – 117:111, 118:112, 118:110. У тому поєдинку українець не тільки запам'ятався успіхом, а ще й яскравим виходом на ринг. Берінчик вийшов на бій у костюмі Халка.
Додамо, що Денис міг побитись проти свого земляка Василя Ломаченка. У боксерів одна вагова категорія. Повідомлялось, якщо Берічнику вдасться вдало виступати та просуватись вгору у рейтингу, тоді він стане прямим претендентом на бій із Ломаченком. Але WBO повідомила про скасування "турніру чотирьох претендентів", переможець якого отримав би право битися якраз з Ломаченком.
Досягнення Дениса Берінчика: головне
- Берінчик – срібний призер Олімпійських ігор (2012).
- Срібний призер чемпіонату світу (2011).
- Бронзовий призер літньої Універсіади (2013).
- Двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014).
- Заслужений майстер спорту України з боксу.
- Денис Берінчик відомий своїми епатажними виходами на бій. У одному із поєдинків (з'явився в костюмі "Супермаріо", а перед цим боксер виїжджав до рингу на коні.