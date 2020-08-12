Український боксер Денис Берінчик планує повернутись на ринг. Його команда вже веде перемовини з майбутнім суперником, із ким саме наразі не повідомляється.

Про наступний бій Берічника повідомляє SportArenaTV.

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Новий бій

За словами боксера, він активно тренується, а перемовини щодо його наступного поєдинку вже ведуться.

Гадаю, наступний бій буде у вересні чи на початку жовтня. Чекаю дату,

– заявив український боксер.

Берінчик останній раз виходив на ринг 22 лютого, де переміг аргентинця Сармієнто (21–1, 14 КО) за одноголосним рішенням судді – 117:111, 118:112, 118:110. У тому поєдинку українець не тільки запам'ятався успіхом, а ще й яскравим виходом на ринг. Берінчик вийшов на бій у костюмі Халка.

Додамо, що Денис міг побитись проти свого земляка Василя Ломаченка. У боксерів одна вагова категорія. Повідомлялось, якщо Берічнику вдасться вдало виступати та просуватись вгору у рейтингу, тоді він стане прямим претендентом на бій із Ломаченком. Але WBO повідомила про скасування "турніру чотирьох претендентів", переможець якого отримав би право битися якраз з Ломаченком.

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