"Это будет лучшее зрелище": саудиты определились с датой турнира с участием Усика и Фьюри
Источник:iFL TV
Мегатурнир четырех топ-звезд хевивейта приобретает реальные черты. Представитель саудовской компании Амер Абдалла поделился последними новостями по переговорам.
В середине мая весь боксерский мир ошеломила новость о мегатурнире четырех с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Более того, стало известно, сколько денег получат участники шоу за свои поединки. Впрочем, это не все новости.
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Дата супершоу в Саудовской Аравии известна
Представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла сообщил детали переговоров. По его информации, организаторы определились с датой боксерского шоу.
"Конечно, у нас есть дата этого инвента. Но я вам ее не скажу. Это будет лучшее зрелище в мире бокса, могу заверить. Я занимаюсь этим делом уже 30 лет, но саудовцы делают это иначе. Принц Халид организует все на самом высоком уровне, даже такие небольшие и привычные вещи, как пресс-конференция. Если посмотреть на пресс-конференции в Саудовской Аравии, то они отличаются от тех, которые вы видели раньше.
Еще одна вещь – забота о бойцах. Принц Халид лично следит за тем, чтобы к каждому из них относились с максимальным уважением. Они получают все необходимое. Это как свежий глоток воздуха, чтобы увидеть, куда должен двигаться бокс. Такое просто приятно видеть, это то, в чем нуждается спорт", – рассказал Абдалла.
- Напомним, что турнир должен пройти в декабре. Промоутер Эй-Джея Эдди Гирн сообщил, что в ближайшее время должна появиться конкретика по поводу вечера бокса в Саудовской Аравии.
- Отметим, что перед поездкой на Ближний Восток Александру Усику предстоит провести обязательную защиту титулов против британца Даниеля Дюбуа. Поединок должен состояться в конце июля или начале августа. Бой Усик – Дюбуа выставлен на промоутерские торги, поскольку представители боксеров не договорились о дедлайне.