Ярмоленко курьезно поздравил Гармаша с возвращением в сборную

Андрей Ярмоленко и Денис Гармаш впервые за долгое время сыграют в одной команде. Футболисты ранее вместе выступали за киевское Динамо, за которое дальше играет Гармаш, и сборную Украины. А все благодаря главному тренеру "сине-желтых" Александру Петракову.

Вот это да Сдержал слово: Ярмоленко отдал заработанные бонусы за Евро-2020 на благотворительность

На тренировке на НСК "Олимпийский" в Киеве вингер Вест Хэма мастерски сыграл в упражнении "квадрат". Андрей элегантно пяткой пробросил мяч между ног партнеру по команде, который стоял в середине. Им оказался как раз динамовец Гармаш. Такой финт понравился другим украинским футболистам, которые отреагировали на него смехом.

Сам автор искусного трюка с улыбкой на лице спросил у оператора: "Ты снимал?". Капитан Динамо Сергей Сидорчук схватился руками за голову.

Видео этого момента Ярмоленко выложил на своей странице в инстаграме со словами, что рад наконец возврату экс-одноклубника в расположение национальной команды.

Рад снова видеть Гармаша в сборной,

– подписал видео футболист.



На пресс-конференции Петраков заявил, что доволен игрой Гармаша в Динамо. Денис заслужил получить вызов в национальную команду на матчи, которые состоятся в ноябре.

Обратите внимание! В футболке украинской сборной Ярмоленко провел 104 матча, в которых наколотил 44 мяча. В карьере 31-летнего Гармаша есть 30 поединков за "сине-желтых", в которых он отметился двумя голами.

Что извесино о будущих матчах сборной: