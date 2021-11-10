Красивый поступок футболиста

32-летний правый вингер "сине-желтых" сдержал свое слово. Андрей Ярмоленко не оставил себе деньги, заработанные за выступления в составе Украины на чемпионате Европы-2020.

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Футболист финансово помог отделу гемофилии больницы ОХМАТДИТ. Игрок английского Вест Хэма закупил медицинское оборудование. Об этом Ярмоленко сообщил на своей странице в инстаграме.

Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направили на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы ОХМАТДИТ, медицинское оборудование,

– написал футболист.



Ярмоленко помог больнице / Фото instagram.com/yarmolenkoandrey