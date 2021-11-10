Красивый поступок футболиста
32-летний правый вингер "сине-желтых" сдержал свое слово. Андрей Ярмоленко не оставил себе деньги, заработанные за выступления в составе Украины на чемпионате Европы-2020.
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Футболист финансово помог отделу гемофилии больницы ОХМАТДИТ. Игрок английского Вест Хэма закупил медицинское оборудование. Об этом Ярмоленко сообщил на своей странице в инстаграме.
Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направили на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы ОХМАТДИТ, медицинское оборудование,
– написал футболист.
Ярмоленко помог больнице / Фото instagram.com/yarmolenkoandrey
- Напомним, что именно результативная игра Андрея Ярмоленко помогла сборной мощно выступить на Евро-2020. Еще тогда команда во главе с Андреем Шевченко пробилась в четвертьфинал турнира, в котором уступила Англии.
- Ярмоленко уже прибыл в расположение "сине-желтых", чтобы сыграть за команду Александра Петракова в решающем матче отбора чемпионата мира-2022 против боснийцев (16 ноября). Перед этим сборная проведет еще товарищеский спарринг против Болгарии, который пройдет в Одессе (11 ноября).
- В сезоне-2021/2022 Ярмоленко отыграл за "молотобойцев" 13 поединков во всех турнирах, в которых отличился двумя ассистами.